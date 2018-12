CAMPOMARINO. Obiettivo del progetto Land-Sea Sustainability Of The Landsea System For Ecotourism Strategies - è quello di favorire un processo inclusivo, efficace ed efficiente di governance regionale finalizzato allo sviluppo di “sistemi costieri sostenibili”, in grado di preservare gli habitat naturali e contestualmente sostenere la crescita di strategie di eco-turismo regionali attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche con i Paesi partner. Di questo si è discusso nello step di ieri mattina a Palazzo Norante, a Campomarino.