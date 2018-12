TERMOLI. Oggi parliamo di collezioni e a tal proposito abbiamo incontrato un collezionista di modellini di Ferrari fedelissimi nei minimi particolari: Antonio Di Nardo, sposato con due bambine, impiegato presso le poste centrali di Termoli in via Mario Milano.

Antonio ha questa passione per la “Rossa di Maranello” da quando ha compiuto 20 anni e piano piano ha cominciato a collezionare i modellini con dovizia di particolari.

Ci ha mostrato una parte della sua collezione composta di circa 60 pezzi, ma in tutto ne conta 200 di cui alcuni modelli unici e rari. Una collezione che richiede anche un discreto esborso economico, ma cosa non si fa per le proprie passioni. Custodisce gelosamente i suoi modellini nell’apposita custodia.

Abbiamo inoltre scoperto che dopo la passione per i modellini di Ferrari, Antonio ha anche un altro hobby quello di plasmare presepi natalizi.

Quando gli abbiamo chiesto se ha mai presenziato a qualche gran premio automobilistico, Antonio ci ha risposto di no perché purtroppo il circo dell'automobilismo ormai è svalutato e si disputa solo per interessi lucrosi e questo non gli interessa. Invece alla domanda su chi è il pilota Ferrari che lo ha entusiasmato più di tutti, la risposta è scontata: Michael Schumacher. Nessun dubbio!