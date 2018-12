«No day without us», l'Arci di Guglionesi celebra i diritti dell'uomo Copyright: TermoliOnline.it

GUGLIONESI. Riscoprire, attraverso la lettura comune e condivisa, la piena portata dei valori di solidarietà, libertà e uguaglianza: quei valori che spinsero le Nazioni Unite, uscite da quella strage che fu la seconda Guerra mondiale, a dotarsi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, un documento che si rivelerà la base di numerose conquiste civili del 20esimo secolo, in quanto sancisce l'inalienabilità e l'universalità dei diritti umani, quali il diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria e alla libertà di parola e di espressione.

l'Arci "Francesco Iovine" di Guglionesi ha voluto celebrare e ricordare la ricorrenza dei 70 anni di questo importantissimo documento attraverso l'iniziativa "No day without us, difendiamo i diritti di tutti", che si è tenuta lunedì 10 dicembre a Palazzo Massa, a Guglionesi: alla presenza del sindaco Mario Bellotti, Giorgio Gagliardi, socio fondatore dell'arci "F. Iovine", ha introdotto l'evento sottolineando la profonda vicinanza e affinità valoriale tra la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo e la nostra Carta costituzionale, dopodiché vari esponenti del mondo associativo, cittadini e studenti ne hanno letto 13 articoli, ciascuno quello che maggiormente è di ispirazione alla propria attività e alla propria mission.

Tra i partecipanti alla lettura che si sono susseguiti: Tecla Boccardo, segretario regionale della Uil, ha letto l'articolo 23, che sancisce il diritto al lavoro per ogni cittadino; Galileo Casimiro, già presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Campobasso, ha letto l'articolo 22 sulla sicurezza sociale e sulla realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali; un ospite dello Sprar di Guglionesi, gestito dall'associazione di promozione sociale "Mondo Nuovo", ha letto insieme ad un operatore l'articolo 4, che proibisce qualsiasi forma di schiavitù; il primo cittadino Mario Bellotti e la presidente dell'Arci "Francesco Iovine" Margherita Di Prospero hanno letto rispettivamente gli articoli 1 e 2.

E' possibile guardare il video integrale dell'evento sulla pagina Facebook dell'Arci "Francesco Iovine".