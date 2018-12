TERMOLI. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli, sempre attivi sul territorio cittadino, hanno portato a termine ancora un altro progetto rivolto al bene della comunità; un ciclo di incontri nei centri anziani.

A partire da fine novembre i vigili del fuoco hanno visitato i centri di via Tevere, via Cina, via Sannitica e Difesa Grande incontrando gli anziani e spiegando loro quali sono i principali pericoli che possono incontrare nelle loro stesse abitazioni e, soprattutto, come possono evitarli.

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Termoli e la compagnia locale del Vigili del Fuoco guidata dal comandante Aldo Ciccone ha visto la partecipazione attenta del settore Servizi sociali del Comune di Termoli.