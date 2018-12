Gilet gialli di protesta in Consiglio regionale, «siete stati la nostra rovina»

TERMOLI. Indossano gilet gialli, ma sono lividi di rabbia, gli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise, che con una delegazione che è espressione del Comitato in cui sono riuniti, hanno fatto visita al Consiglio regionale indossando proprio il simbolo della contestuale protesta animata in Francia contro Macron.

«La nostra forma di protesta è pacifica. Non intendiamo occupare il Consiglio. Vogliamo solo farci notare. Visto che di noi, oltre le tante chiacchiere politiche di scopo, non se né mai occupato nessuno (tranne la stampa, ndr).

Il comitato degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise vuole ricordare alla politica che nei nostri riguardi non hanno solo un dovere morale, ma materiale. Loro sono stati la causa della nostra rovina e per giunta non hanno mai intrapreso nessuna strada concreta per metterci in sicurezza.

Basta con le chiacchiere e i bandi farlocchi. Loro ci hanno resi disoccupati. Noi vogliamo la ricollocazione.

Alle ore 12.15 il consiglio è quasi svuotato, queste sono le persone che dovrebbero rappresentare e tutelare il Molise?»

Poi una piccola novità, «Toma ci ha ricevuti per qualche minuto - riferiscono dalla delegazione - ha detto che il bando Lpu sarà sicuramente messo in atto. Poi io gli abbiamo chiesto se c'era la possibilità di scivoli per i sessantenni e incentivi sulla ricollocazione per gli under. Lui è stato disponibile, ha detto che avrebbe interpellato le aziende del basso Molise. Per la serie le chiacchiere sono belle. Poi vedremo i fatti. Ci ha chiesto un altro po' di tempo per sondare il terreno. L'incontro è avvenuto anche con la presenza del consigliere di minoranza,come una sorta di garante, Valerio Fontana del Movimento 5 Stelle».