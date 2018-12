«Bimbi in classe col cappotto in via Volturno», ma al Comune non risulta

TERMOLI. Che succede nella scuola elementare di via Volturno? Riceviamo diverse segnalazioni circa un malfunzionamento dei caloriferi, che secondo alcune famiglie dei bimbi che la frequentano non sono proprio attivi, tanto che i piccoli, anche di sei anni appena, sarebbero costretti a stare in classe col cappotto.

Due le lamentele ricevute proprio stamane, a loro dire pare che gli impianti siano pure nuovi, ma che non siano collegati. Insomma, questioni di lana caprina, se così fosse.

Tuttavia, come abbiamo già riferito agli stessi cittadini e familiari degli scolari, ci siamo posti il dubbio di verificare con l’amministrazione comunale di Termoli, ma sia la vice sindaca con delega all’Istruzione Maricetta Chimisso, sia il dirigente responsabile dei Lavori pubblici, l’ingegner Gianfranco Bove, hanno risposto di non aver ricevuto in merito alcuna segnalazione.

Insomma, due binari paralleli, con versioni opposte.

Noi evidenziamo questa incongruenza e lo facciamo recando il numero verde per la segnalazione di ogni guasto o problema, come opportunamente hanno sottolineato sia la Chimisso che Bove.

Numero verde assistenza impianti termici comunali: 800292458 (Cpl Contact Center).