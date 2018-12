TERMOLI. E’ nata l'associazione pazienti allergici Molise Apam per tutte le persone che sono allergiche. Il debutto pubblico è avvenuto oggi pomeriggio, in sala consiliare, col convegno "Termoli pensa allergicamente". Intervenute Maria Laura De Cristofaro, coordinatrice Aaiito Abruzzo e Molise; Marcello Verini, ex coordinatore Aaiito Abruzzo e Molise; Anna Maria Feliziani, membro del direttivo Aaiito Abruzzo e Molise; Luciana D'Ancona, membro del direttivo Aaiito Abruzzo e Molise e Amira Colagiovanni, Junior member Aaito.

«E’ un tema attuale perché almeno il 25% della popolazione italiana è allergica e di conseguenza tocca un po’ tutte le persone che hanno un componente familiare che sia allergico. L’allergologia ha fatto passi da gigante per la ricerca di nuove diagnosi in vitro attraverso una biologia molecolare che ci permette di riconoscere in vitro molteplici allergie per cui possiamo a priori capire se quel soggetto può essere a rischio di reazioni sistemiche gravi come lo shock anafilattico e quindi comprendere in anticipo se ci sono rischi importanti – ha asserito la De Cristofaro - purtroppo quando avvengono questi episodi il paziente non è consapevole di essere allergico in maniera così importante se dovessero capitare delle situazioni così serie come è successo per Santa Croce di Magliano rivolgersi immediatamente al primo presidio sanitario anche una farmacia come è successo in quel caso dove il farmacista ha ben operato per salvare la vita del paziente quando invece si è consapevoli di aver avuto una reazione molto importante bisogna rivolgersi in un centro allergologico come Termoli per fare tutta la diagnostica e avviare il paziente alla somministrazione del vaccino salva vita».