Antonio Casolino compie 91 anni: nuoterò fino alla fine dei miei giorni

TERMOLI. Tantissimi auguri a una leggenda: Antonio Casolino oggi compie 91 anni e come dice lui, entra nei 92. Per questa occasione speciale, è lui che ci ha voluto raccontare il suo esordio. Ci ha ricevuto nella sua casa di via Ruffini, in cucina e ci ha letto questo stupendo excursus esistenziale: «Alle 5 del mattino del 12 dicembre 1927 in via Cairoli n. 28 nasce Antonio Casolino. Impresa difficile raccontare il suo curriculum lungo oltre novant’anni. Raccontando a voce è più facile, scriverlo è più impegnativo. Farà del mio meglio e ci proverò. Parlerò del mio nuoto. I primi insegnamenti sulle braccia di mia madre Annamaria, quando ancora non sapevo camminare, le prime nuotate da uno scoglio all’altro della scogliera bellissima che avevo sotto casa.

Lo scoglio del galluccio, della papera, del cavallo, della culla, della mallarda, della cozza e tantissimi altri. Mi sembrava che tutto questo contesto mi appartenesse. Da lì è partito il mio nuoto, durato novant’anni. Ė finito? Io continuerò fino alla fine dei miei giorni. Avevo 8 anni e tutte le mattine seduto sul costone aspettavo che passasse la squadra di nuoto agonistica, comandata dal colonnello Muricchio, fischietto in bocca per dare le direttive ai nuotatori. Estasiato, ero in ammirazione pensando che io ero capace di nuotare come loro che erano di molti anni più grandi di me. Una mattina decido! Corro lungo il costone, mi tolgo i pantaloncini, mi tuffo e quando passa la squadra di nuoto mi affianco a loro. Dopo la conclusione dell’allenamento, uno di loro, Nicola Palermo, che oggi vive a Roma, da graduato in pensione a quasi 100 anni, conoscendomi bene, poiché eravamo vicini di casa, mi dice: Antonio, tu nuoti bene, domani al porto ci sarà una gara di 50 metri per i Balilla di 8 anni, vai e la vincerai».

Ore 10 del mattino del 3 agosto 1936, lui – Antonio Casolino - assieme ad altri 7 della sua stessa età sulla murata della paranza di Baldancone aspettano il via. Il via arriva. «Mi tuffo, un ribollire di schiuma, otto mani toccano la murata della paranza dei Farisei e quella che tocca per prima appartiene a me. E’ così che ho cominciato. L’avventura durerà novant’anni, e sarà un’avventura, un’esperienza strabiliante. Assorto nei miei pensieri sul costone, guardando le Isole Tremiti e il Gargano, si avvicina un vecchio e mi dice: “tu farai strada, tu sarai grande”. Raccontare tutto è impossibile, non basterebbe un altro libro, come “Un tuffo nella gloria”, realizzato assieme all’avvocato Angelo Marolla, ma tanti». Cari auguri leggenda dello sport termolese.