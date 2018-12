Dalle pasionarie del Bene Comune benvenuto con richiesta ai nuovi Commissari

LARINO. Dal comitato Basso Molise per il Bene Comune, a firma di una delle 4 promotrici, Dilma Baldassarre, una sorta di lettera aperta al neo Commissario ad acta per la sanità molisana, Angelo Giustini, e al sub-commissario Ida Grossi.

«Nella mia qualità di portavoce del comitato Basso Molise per il Bene Comune, in nome e per conto di tutti i cittadini dell'entroterra molisano, Vi diamo il nostro benvenuto.

Questa nostra missiva è in effetti pronta da tanto ed aspettava il Vostro insediamento.

Abbiamo finalmente il piacere di potervela inviare e con essa chiederVi di essere ricevuti.

Sappiamo che questa nomina Vi assegna un compito difficile e certamente sarete assorbiti nel risanamento del deficit pubblico e nella riorganizzazione sanitaria, ciò nonostante Vi chiediamo udienza prima di procedere con il Vostro lavoro, per potervi mettere a conoscenza dei bisogni e delle necessità sanitarie di questa parte di Molise dimenticata da tempo dalle istituzioni. Avremmo piacere di consegnarVi le firme raccolte nei 18 comuni che gravitavano intorno ad un ospedale, il Vietri di Larino, una petizione che chiede la riapertura del Pronto Soccorso presso lo stesso, declassato seppur virtuoso, in Casa della Salute.

Insieme alle firme raccolte durante la petizione, già consegnate il 22 novembre alla Ministra Giulia Grillo che tra l'altro, ha ritenuto di volerci onorare con la dedica dell'emendamento che prevede l'incompatibilità tra il Presidente di Regione ed il ruolo di Commissario ad acta, Vi consegneremo le delibere di Giunta di 15 Comuni dell'hinterland larinese che con questo atto amministrativo hanno voluto sottolineare l'importanza del Pronto Soccorso del Vietri chiedendone la riapertura.

Vorremmo inoltre che venissero ricalcolati i tempi di percorrenza delle strade di collegamento tra i comuni, in quanto versano in una situazione drammatica, percorsi che presentano frane, mancanza di segnaletica e manti stradali privi di asfalto , le stesse strade che dovrebbe percorrere un'autoambulanza in corsa per salvare una vita umana, Vi invitiamo anche a verificare, quante persone, dopo aver pagato fior di tasse regionali, ha pagato anche con la propria vita un riordino sanitario basato solo sui numeri .

Di certo molti tra comitati, sindaci e politici avranno richieste, proposte e suggerimenti da sottoporvi, tra loro alcuni prendono atto solo in questo momento della gravità della situazione, altri, addirittura protagonisti del fallimentare Pos in prossima scadenza sembrano improvvisamente illuminati da soluzioni e strategie.

Il nostro comitato, composto da gente comune, che nulla ha a che fare con la politica, né con il mondo sanitario, è fiducioso nella scelta effettuata dal Ministro della Salute che ha individuato nelle Vostre persone i soggetti idonei alla risoluzione dei problemi sanitari del nostro Molise e spera in un imminente incontro per poterVi riportare le voci, gli appelli e la disperazione degli abitanti dei 18 comuni del cratere sismico e la loro speranza nella riapertura del Pronto Soccorso al Vietri di Larino,

Rinnovandovi il benvenuto, Vi auguriamo buon lavoro».