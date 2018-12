TERMOLI. Questa mattina presso la sala consiliare del Comune di Termoli si è tenuta la cerimonia di premiazione degli alunni che hanno partecipato al concorso organizzato dai Lions Club Tifernus Termoli "Poster per la Pace 2018": a questa edizione hanno partecipato 340 alunni e a risultare vincenti del premio sono stati 8 alunni: Nicole Terzano di Portocannonne, Martina Sivilla di San Martino in Pensilis, Amalia Carmosino di Ururi, Lorenzo Saveriano di Termoli della Scuola Maria Brigida, Carmelo Sugamele dell'Oddo Bernacchia, Giulia Schiattone della Schweitzer, Francesca Sisto di Guglionesi e Giulia Colombo di Campomarino. Il presidente di turno del club termolese, il professor Ezio Di Pinto, ha detto agli studenti: "Oggi premiamo i ragazzi che hanno partecipato a questo concorso, "Il Poster per la Pace", proprio il giorno dopo il vile attentato di ieri a Strasburgo. Abbiamo speranza in voi giovani per un domani migliore perché gli adulti, a quanto possiamo vedere, predicano bene e razzolano male".

Ascoltiamo in una video intervista proprio il presidente Lions Club Tifernus, Ezio Di Pinto.