CAMPOBASSO. Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità. La Direzione regionale del Molise e le associazioni a confronto. Si è tenuto ieri presso la sede di via Scatolone un incontro sul tema “Agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”.

Nel corso dell’evento, i funzionari dell’Ufficio Servizi e Consulenza hanno illustrato ai rappresentanti delle associazioni che operano nel settore dell’assistenza ai disabili le iniziative assunte dall’Agenzia, con particolare riferimento all’attività di assistenza fiscale dedicata ai contribuenti con disabilità. Tra queste, la rimodulazione e il rafforzamento del canale dei “referenti dei disabili” presso tutti gli Uffici Territoriali della regione.

Durante l’incontro, voluto dal Direttore regionale Vincenzo Tarroux, sono stati trattati gli aspetti teorici fondamentali delle diverse agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità di competenza dell’Agenzia delle Entrate.