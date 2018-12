Raccomandate, «l'assurdo metodo di consegna delle Poste»

TERMOLI. Uno sfogo, letteralmente, quello che un'azienda di Termoli propone attraverso Termolionline dopo aver tentato e invano di avere risposte anche dai diretti interessati. Poste italiane, alla berlina il sistema di recapito delle raccomandate.

«Buongiorno, ecco il testo di reclamo fatto alle Poste (tramite i canali dedicati) a cui non mi hanno risposto!

Trovo assolutamente assurdo ed anacronistico le modalità di consegna delle raccomandate da parte di Poste Italiane; sono titolare di un'azienda (negozio) le raccomandate indirizzate all'azienda puntualmente arrivano nell'orario di chiusura (fascia 13-15) costringendomi poi a lasciare il lavoro e fare una fila per il ritiro. Parimenti le raccomandate indirizzate a me come privato a casa arrivano nella fascia "lavorativa" 9-12, trovando quindi nessuno in casa.

Ricevo anche migliaia di spedizioni da parte di tantissimi spedizionieri che sanno di fare un lavoro e lo devono portare a termine! I pacchi per il negozio arrivano ovviamente nell'orario d'apertura, i pacchi per la casa arrivano sempre ore pasti per essere sicuri di fare la consegna.

Ovviamente alle Poste fanno quello che vogliono tanto sono in monopolio, lo stipendio gli arriva comunque e non hanno interesse alcuno a consegnare le raccomandate a destino, semplicemente perché nessuno può dirgli nulla se non lo fanno.

Qualcuno mi aiuti a far cambiare questo sistema assurdo.