Strage di via Fani e caso Moro, nel ricordo di Giulio Rivera

GUGLIONESI. Sono passati 40 anni dal tragico rapimento finito poi nell’uccisione di Aldo Moro, politico, accademico e giurista italiano, cinque volte Presidente del Consiglio dei ministri, segretario politico e presidente del consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, da parte delle Brigate Rosse.

Quarant’anni, di versioni contrastanti tra di loro, di fascicoli e archivi chiusi che, solo pochi anni fa hanno fatto venire alla luce tanti misteri.

«Con il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro si chiudeva in quegli anni il cosiddetto compromesso storico» - ha spiegato Giorgio Gagliardi vice presidente dell’Arci Francesco Iovine di Guglionesi. Si è parlato di questa tragica pagina della storia italiana a Palazzo Massa, martedì pomeriggio l’onorevole Laura Venittelli e Cloridano Bellocchio.

La Venittelli ha ricordato come Gero Grassi, componente della Commissione d'inchiesta sull'eccidio di via Fani, sul rapimento e la morte di Aldo Moro, ha iniziato a ‘investigare’ su questa tragedia, dopo essere stato presentatore e relatore della proposta di legge istitutiva della Commissione stessa.

Nella strage di Via Fani venne uccisa la scorta dell’onorevole Moro, due carabinieri e tre poliziotti. Uno dei tre poliziotti era un giovane guglionesano, Giulio Rivera che, ogni anno viene ricordato da tutta la comunità.

L’onorevole Grassi nei suoi fascicoli, nei suoi incontri racconta la vita di Aldo Moro e, specifica come quel rapimento non è da ricercare solo nell’anno 1978 o qualche anno prima, ma è da ricercare a partire dal 1941. Anno in cui, Moro inizia l’insegnamento nell’Università di Bari. Anno in cui l’Italia è ancora sotto dittatura, anno in cui Moro fa la distinzione tra “persona e cittadino”.

Una ricostruzione ad hoc della vita di Aldo Moro, della sua scorta, gradualmente, anno dopo anno. Una ricostruzione venuta alla luce dopo che si è inserita una commissione d’inchiesta, dopo che gli archivi sono stati visionati. Le brigate rosse, le logge del P2, i generali delle forze dell’ordine tesserati in queste mafie. Ne facevano parte e ci andavano a braccetto, ma nelle deposizioni «non sapevano di farne parte. Ccome si fa a non sapere queste cose? Come si fa a non sapere di far parte di questa mafia? Di questa cosca?»

Ci sono pezzi mancanti che non verranno mai alla luce, perché gli archivi sono stati bruciati, spariti. «Come il bar Olivetti all’angolo di Via Fani- ricorda la Venittelli, seguendo gli scritti di Grasso- dissero che era chiuso per fallimento. E invece, qualche anno dopo si scoprì che quello era il covo dei brigatisti. Purtroppo uno dei generali avvisati era parte integrante della banda».

«Dagli archivi, dalle ricostruzioni, dalle testimonianze, Moro era d’intralcio a molti. Moro doveva esser messo fuori dai giochi».

Doveva esser eletto Presidente della Repubblica. Non lo sarebbe mai diventato, il 16 marzo 1978 fu rapito, la sua scorta trucidata.

«Arrivò una chiamata ai due carabinieri in scorta con lui, mentre Moro e i poliziotti erano in chiesa. Diceva di cambiare strada. Il foglio (la striscia) delle chiamate ricevute ai carabinieri non si trovò mai. Andò perso. No! Lo fecero sparire!».

In via Fani c’erano i nostri servizi segreti e quelli di altri Paesi stranieri interessati a creare caos in Italia, l’uccisione di Aldo Moro non fu un omicidio legato soltanto alle Brigate Rosse, Moro «era scomodo a tanti. Gli Stati Uniti non potevano avere in Italia una persona che avrebbe scoperto i segreti più profondi della Nato, così come la Russia».

Nel suo intervento, invece, Cloridano Bellocchio ha ricordato gli eventi ed il contesto sociale ed economico che caratterizzarono il periodo (fine anni 60-70). L'emergere dell'organizzazione terroristica delle Brigate Rosse con i primi attentati. Parlando infine della strage di via Fani, ha differenziato i diversi lati oscuri che ancora oggi avvolgono il rapimento Moro (ruolo dei servizi segreti ed altro) da una attenta lettura e valutazione dei percorsi politici che, nei rispettivi partiti, condussero a Moro e Berlinguer.

Incontri storici e culturali per sensibilizzare i cittadini guglionesani, per cercare di renderli partecipi, in vista della fine delle festività natalizie, l’Arci cercherà di «andare nelle scuole. Sono temi da approfondire. Temi che riguardano la nostra storia, che ci fanno capire come è cambiata la politica nel tempo e perché siamo arrivati qui ai nostri giorni- spiegano Gagliardi e Margherita di Prospero, presidente Arci- ci sono concetti che nel tempo sono andati persi e che, a nostro parere dovrebbero tornare di moda».

«Vogliamo sensibilizzare la comunità, insieme a loro cercare di andare a fondo per cercare di ricostruire un quadro storico che ci riguarda da vicino- ha continuato la Di Prospero- siamo attivi come associazione, mettiamo passione in tutto quello che facciamo, a partire dal tombolo, dai ragazzi del dopo scuola, le lezioni d’inglese, tutto a titolo gratuito. E dobbiamo ringraziare proprio loro, la gente che crede in noi e ci spinge a dare il massimo. Crediamo che, la Costituzione, ad esempio, della quale stiamo facendo una mostra fotografica, potrebbe esser tema di esame di stato. Per questo motivo noi siamo qui. Per aiutare i ragazzi e insieme a loro approfondire certi aspetti».