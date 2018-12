LARINO. Lunedì scorso, 10 dicembre, il Lions Club di Larino ha organizzato un incontro per parlare di droghe "leggere" con i ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario e per Geometri "San Pardo" di Larino, il secondo dopo quello tenutosi lo scorso lunedì a Casacalenda. A presiedere l'incontro sono stati il Presidente del Lions Club di Larino Marilena Marra e la Preside Angela Maria Tosto. L'argomento è di attuale importanza considerando che in Italia il 20% dei giovani, a partire dai 15 anni, fa uso di cannabis. La cannabis è considerata la droga "leggera" per eccellenza ma in realtà produce effetti sia acuti che cronici; questi ultimi si traducono in deficit permanenti di diverse funzioni cognitive come attenzione e memoria. Il Lions Club di Larino, fiducioso di aver trasmesso informazioni utili, ringrazia i soci intervenuti, in particolare, la socia Luisa Rotoletti per aver organizzato gli incontri ed i relatori per il loro importante compito di informare: la socia Fernanda Florio e il maresciallo ordinario, comandante della Stazione Carabinieri di Bonefro, Valerio Masiello Damaso.