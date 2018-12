TERMOLI. Dopo l’incontro con lo scrittore calabrese Gioacchino Criaco del 4 dicembre scorso, oggi 13 dicembre 2018 nell’aula magna del Liceo Classico dalle ore 9.00 l’Istituto Alfano, nell’ambito del progetto Incontri con l’autore, propone agli studenti la scrittrice termolese Patrizia Morlacchi. L’incontro con l’autrice è stato preparato dalle classi del Liceo Scientifico Alfano, guidate dagli insegnanti di Lettere, attraverso la lettura dell’ultimo romanzo della Morlacchi, “La tela di Sant’Agata”, edito da Tullio Pironti nel 2006: nel romanzo, giallo ambientato in Salento, si intersecano le indagini per il furto di un quadro del pittore secentesco Orazio Riminaldi, la ricerca di una ragazza misteriosamente scomparsa e l’inchiesta per l’omicidio di una tranquilla casalinga dietro cui si profila l’ombra di un uomo politico corrotto, il sospetto di tangenti e di conti correnti in paradisi fiscali. A dare senso e chiarezza al susseguirsi degli eventi fino alla soluzione del caso, è il commissario molisano Eraldo Sparvieri, che si lascia anche coinvolgere in una storia d’amore con una indiziata. Ad aiutarlo nelle indagini una giovane Sostituta Procuratrice e un energico magistrato in pensione. A confrontarsi con la scrittrice che guiderà il laboratorio di scrittura, gli alunni di alcune classi del Liceo Scientifico che presenteranno anche alcuni loro racconti.