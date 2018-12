Lo stabile di via Canada Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Nell'ambito della conferenza stampa dell'opposizione di centrodestra, organizzata stamani nella saletta delle minoranze, il dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Luciano Paduano ha posto un problema concreto, quello di uno stabile Iacp in via Canada, dove una signora disabile di 65 anni, che vive assieme alla sorella di 74, è di fatto confinata nella sua abitazione, a causa dell'ascensore che non funziona da 4 mesi.

Paduano in conferenza stampa ha rivolto un appello al sindaco Sbrocca, appello ribadito anche a Termolionline.