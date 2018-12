Paga la sosta fino alle 17.42, multato tre minuti prima!

TERMOLI. Deve esserci differenza tra sostare a pagamento con 50 centesimi per 38 minuti, dalle 17.04 alle 17.42 e poi buscarsi una multa da 41 euro elevata alle 17.39, tre minuti prima della scadenza del ticket.

Lo stallo incriminato è quello numero 503, dove una Fiat Punto è stata incredibilmente sanzionata in anticipo, come se avesse la sfera di cristallo che la sosta sarebbe durata oltre il periodo coperto dal mezzo euro e non considerando nemmeno quei cinque minuti di tolleranza che si dovrebbero concedere a tutti.

Di solito, quando un ticket scade, si controlla l’orario e si fa un secondo giro, qui la multa è giunta come processo alle intenzioni.

Il ticket e l’accertamento con sanzione ha fatto il giro dei sociali, postato nel gruppo Afdm, tra i più cliccati della rete da queste parti.

Immaginiamo lo stupore e poi l’umore calato di botto per una contravvenzione che appare una palese ingiustizia. Vogliamo essere magnanimi, all'operatore della Publiparking srl consiglieremmo una visita oculistica.