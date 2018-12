Lavori di riparazione nella rete fognante, chiusa via Aubry

TERMOLI. In data odierna si è verifica la rottura della rete fognante Comunale in via Aubry , per permettere le operazioni di riparazione della stessa sarà necessario chiudere il tratto di via Aubry che va da Corso Fratelli Brigida all' incrocio di via Carlo del Croix e via del Porto dalla serata del 13/12/2018 fino al 20/12/2018, salvo imprevisti. Il cantiere sarà messo in sicurezza il cantiere attraverso la segnaletica per i cantieri stradali temporanei e mobili.