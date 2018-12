TERMOLI. Nel pomeriggio del 12 dicembre 2018 presso la casa di riposo Opera Serena, il presidente del Lions Club Termoli Host Giuseppe Musacchio ha conferito il “Premio Bontà – Notte di Natale” alla Fondazione Opera Serena.

Il premio, consistente in un monitor parametrico e in un carrello per medicazioni, è stato consegnato all’avvocato Angelo Marolla presidente della fondazione. Il monitor parametrico è una strumentazione sanitaria che permette di monitorare le funzioni vitali del paziente.

Il “Premio Bontà – Notte di Natale” ha ormai una cadenza annuale ed è stato istituito nel 1978 dal compianto dottor Nazario Lombardi, medico e persona di grande umanità, all’epoca presidente del club Termoli Host con l'obiettivo di assicurare un riconoscimento a coloro che si distinguono in particolari opere meritevoli di assistenza al prossimo e nel campo sociale. Sono passati 40 anni dall’iniziativa del dottor Lombardi ed il Premio Bontà, puntualmente ogni anno, in concomitanza del Santo Natale, viene elargito quale esempio di “Service” Lionistico alla nostra comunità.

Il Lions Club Termoli Host nella ricorrenza del Santo Natale vuole riconfermare quanto siano importanti i valori di amicizia e di solidarietà cercando di promuovere il motto "insieme per un mondo migliore".

La Fondazione Opera Serena offre ospitalità a 70 anziani nella casa di riposo di via Napoli ed ha una lunga lista d’attesa. La struttura è accreditata con il Servizio sanitario regionale ed è classificata come Residenza Sanitaria Assistita.

Alla cerimonia erano presenti la dott.ssa Elda Della Fazia presidente del comitato Premio Bontà e in rappresentanza del comune di Termoli, socio della Fondazione Opera Serena, l’assessore Pino Gallo, il quale a nome dell’amministrazione ha ringraziato il Club Termoli Host e la Fondazione Opera Serena dando la piena disponibilità collaborativa da partedell’amministrazione.

Il Presidente Giuseppe Musacchio per l’occasione accompagnato da

alcuni soci è stato ricevuto oltre che dal Presidente della fondazione Opera Serena avv. Angelo Marolla, dal dott. Vincenzo Iannaccone, dalle dottoresse Fiorella De Marco, Valeria Storto e da tutto il personale paramedico della struttura. Il Presidente Musacchio ha ricordato come il Lions Club Termoli Host si considera sempre al servizio della comunità locale. L’avv. Angelo Marolla ha ringraziato i Soci del Termoli Host per il premio ricevuto e per quanto si spera faranno in futuro.