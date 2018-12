in riproduzione ora

in riproduzione ora

in riproduzione ora

in riproduzione ora

TERMOLI. Dall'apparizione di giostrine e pista di pattinaggio in piazza Monumento si era compreso come anche Termoli fosse stata proiettata nell'atmosfera natalizia, a dire il vero poco per residenti e commercianti, visto quanto fatto altrove.

Tuttavia, al di là delle critiche di stagione, stamani c'è stata la conferenza stampa di presentazione del cartellone invernale, quello che culminerà senza dubbio nel Capodanno in piazza, ormai un evento must da molti anni a questa parte.

A prendervi parte il delegato alla Cultura Michele Macchiagodena e la dirigente responsabile Carmela Cravero, assieme a Pierpaolo Petitti.

La conferenza stampa è stata proposta in diretta Facebook da Termolionline con Michele Triombetta e ne pubblichiamo il video integrale, con in aggiunta l'intervista allo stesso Macchiagodena.

Spiegate le difficoltà legate alla defezione da parte dell’associazione che avrebbe dovuto occuparsi di buona parte degli eventi poiché aveva vinto il bando delle associazioni e che, purtroppo avendo avuto problemi, ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto.

1 dicembre – 3 febbraio: 61° Premio Termoli, Macte

14 dicembre – 8 gennaio: pista di pattinaggio e giostra carillon, Santa Claus Village, p.zza Vittorio Veneto

14, 15, 16, 22, 29 dicembre 4,5 gennaio: ‘Giochiamo e impariamo’ laboratori per bambini dalle 17.00 alle 18.00, Santa Claus Village, piazza Vittorio Veneto, Casetta di Babbo Natale

20 dicembre: concerto di clarinetto e fisarmonica, Duo Arietano – Patuto, ex cinema sant’Antonio ore 20.30, ingresso libero

20 e 30 dicembre: Canto Natalizio a cura della classe di canto della Scuola di Musica e canto ‘Atena’ dalle 18.00 alle 19.00, piazza Vittorio Veneto.

20 e 23 dicembre: Il borgo di Santa Claus spettacoli, musica, magia, giochi, degustazioni e mercatini a cura della Pro Loco Termoli, dalle 15.30 alle 20.00, Borgo Vecchio

21 e 28 dicembre: Lettura Natalizia a cura dell’associazione ‘Nati per leggere’ dalle 18.00 alle 19.00, Santa Claus Village, piazza Vittorio Veneto Casetta di Babbo Natale.

23 dicembre – 6 gennaio: Mostra Presepi Artistici a cura dell’associazione Amici del Borgo Vecchio di Termoli, aperto tutti i giorni dalle 17.00, Castello Svevo

23 dicembre: Concerto di Natale: a cura dell’associazione Corale di Termoli, ore 19,00, chiesa di Gesù Crocifisso

23 dicembre: Arriva Babbo Natale, dalle 11.00 alle 13.00 Santa Claus Village, piazza Vittorio Veneto, Casetta di Babbo Natale

25 dicembre: Arriva Babbo Natale, dalle 11.00 alle 13.00 Se dalle 17.00 alle 19.00 Santa Claus Village, piazza Vittorio Veneto, Casetta di Babbo Natale.

26 e 30 dicembre - 1 e 6 gennaio: Presepe vivente a cura delle Sorelle Francescane della Carità, dalle 17.00 alle 21.00, santuario della Madonna delle Grazie

27 dicembre: ‘Flavioh’, proiezione del film documentario su Flavio Bucci di Riccardo Zinna, a seguire incontro con Flavio Bucci, ore 20.30, ex cinema Sant’Antonio, ingresso libero

28 dicembre: ‘Massere ce parle termelese’ presentazione del Libro di Saverio Metere, sala consiliare del Comune di Termoli, ore 11.00, ingresso libero.

29 dicembre: concerto Marianne Solivan Quartet, ore 21.30, ex cinema sant’Antonio

31 dicembre: Capodanno in piazza, piazza Vittorio Veneto ore 23.00

3 gennaio: Concerto Gospel ‘Feel the gospel choir’ Basilica Cattedrale, ore 18.30, ingresso libero

6 gennaio: Festa della Befana, ore 11.00, piazza Vittorio Veneto