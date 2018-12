Lidi balneari e case su aree demaniali, il dibattito

TERMOLI. Da assessore alle Finanze del comune di Termoli, nell’ultimo mandato da sindaco di Remo Di Giandomenico, si era occupato proprio di questioni legate al demanio. Parliamo dell’architetto Domenico D’Arienzo, detto Mimmo, che sarà relatore oggi pomeriggio di un importante incontro rivolto proprio alla categoria degli operatori balneari, su cui pende la spada di Damocle della direttiva Bolkestein.

«Sono entusiasta di poter fornire il mio contributo all'iniziativa di questa formazione politica parlamentare e di maggioranza nel Consiglio Regionale del Molise. Un laboratorio di idee e soluzioni quale strumento di ascolto e confronto con lo scopo di ricercare attraverso atti concreti di amministrazione pubblica la soddisfazione dei bisogni dei cittadini termolesi. Da tempo non vedevo l'interesse di amministratori nell'ascoltare le esigenze ed i problemi concreti di tutti i giorni, con la voglia e l'impegno di provare a risolverli attraverso un patto con persone competenti e capaci che siano disposte a sottoscrivere un programma concreto da realizzare con l'amministrazione futura della città di Termoli. Questo incontro, che segue quello recente sulla moneta dell'euro, è impostato come tavola rotonda ed affronta un tema che parte dalla tutela del patrimonio e dello sviluppo del territorio passando attraverso l'interesse concreto di chi vive sul territorio (cittadini ed imprenditori).

Liberare il patrimonio immobiliare degli stabilimenti balneari e delle case con regolare concessione edilizia edificate a Rio Vivo dalla spada di Damocle della Direttiva Europea Bolkestein significa far ripartire la voglia di investire e di sviluppare il territorio anche attraverso una futura riqualificazione del lungomare di Rio Vivo (come è stato fatto sul Lungomare Cristoforo Colombo)». L’iniziativa è curata da Fratelli d'Italia, che ha programmato per le ore 18 presso l'Hotel Meridiano di Termoli il secondo evento pubblico, a due settimane dalla manifestazione sull'euro, che avrà come oggetto il turismo, gli aspetti urbanistici ad esso collegati con riferimento al litorale molisano, che vedrà la presenza, tra gli altri, dell'On. Carlo Fidanza. Sarà dato spazio, nel corso del convegno, agli interventi dei balneatori e degli operatori turistici.