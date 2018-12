Viabilità in centro, rinviata al 22 dicembre l'apertura della strada

TERMOLI. Ci vorrà qualche giorno in più per testare l'efficacia o meno della scelta di aprire il collegamento diretto di via Dante e di pedonalizzare la parte iniziale di Corso Umberto, partendo dalla stazione ferroviaria.

Sì, perché qualche ritardo dovuto al maltempo non ha permesso di completare tutte le modifiche e le nuove opere propedeutiche alla nuova viabilità in centro.

E' voce ufficiosa, ma siamo certi che non ci smentirà nessuno da via Sannitica: l'inaugurazione avverrà sabato 22 dicembre e non più domani, domenica 16 dicembre.