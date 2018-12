Viadotti sulla ferrovia, qualcosa si è mosso!

TERMOLI. Innumerevoli le segnalazioni da parte della cittadinanza, oppure direttamente evidenziate da noi stessi, riguardo il degrado che attanaglia i viadotti e i cavalcavia della zona al di là della barriera ferroviaria.

Per fortuna, dopo enormi sollecitazioni, qualcosa si è mosso.

A quanto pare nel lungo braccio di ferro tra Ferrovie e Comune di Termoli sulla competenza della manutenzione dei parapetti in cemento di via Dante e del cavalcavia di via Duca degli Abruzzi, il Comune ha fatto un passo indietro e ha deciso, saggiamente, di riqualificare i paramenti murari da tempo degradati e deturpati dalle intemperie e dal tempo che ne ha provocato la caduta di materiali sul marciapiedi e lo scoprimento di ferri arrugginiti. In questi giorno gli operai della ditta Zitti stanno sistemando il parapetto posto nella parte alta di via Dante ma persone ben informate riferiscono che è in itinere la riqualificazione dei muretti del cavalcavia di via Duca degli Abruzzi.

Tenuto conto che di recente sono state sistemate le ringhiere metalliche di via Magellano diventa doveroso un plauso a chi si sta occupando di queste criticità per troppo tempo trascurate.