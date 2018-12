Piste ciclabili e mobilità elettrica: Campomarino al bivio

CAMPOMARINO. Tiene ancora banco la vicenda delle infrastrutture strategiche a Campomarino per lo sviluppo turistico. A uscire allo scoperto è l'amministrazione Cammilleri.

«Sono anni ormai che questa amministrazione cerca di realizzare una pista ciclabile che possa rivoluzionare la viabilità di Campomarino Lido e contemporaneamente consenta un collegamento ciclo-pedonale tra Campomarino centro e il Lido.

Purtroppo la realizzazione di quest’opera si è rivelata molto più costosa del previsto tanto da rendere impossibile la sua realizzazione con i soli fondi comunali. Contemporaneamente, purtroppo, pur partecipando, non siamo riusciti ad aggiudicarci due bandi ministeriali. La Regione ha finanziato un progetto di collegamento ciclo-pedonale che coinvolgerà l’intera costa molisana. Per tale ragione, circa un anno fa è stato pubblicato un bando per la gestione pluriennale dei parcheggi al fine di individuare un soggetto terzo che oltre a gestire i parcheggi potesse anche attivare la realizzazione di una pista ciclabile.

Il bando è andato deserto perché considerato dalle imprese antieconomico. Per raggiungere l’obiettivo bisognava aumentare la durata degli anni di gestione. Alcuni mesi fa un raggruppamento di imprese si è proposto con un progetto di finanza che da un lato proponeva la gestione annuale dei parcheggi e del posizionamento di un autovelox e dall’altro garantiva alla comunità la realizzazione della pista ciclabile.

L’amministrazione comunale ha inteso aderire a questa rivoluzione del concetto di mobilità promuovendo la mobilità sostenibile ed in modo particolare la mobilità ciclo-pedonale.

Nell’ambito della sicurezza stradale, inoltre, si è deciso di ottemperare a quanto richiedeva la Prefettura di Campobasso di attivare tutte le misure necessarie per la sicurezza stradale, soprattutto in relazione alla statale 16 oltre che per altre zone del lido e le strade di collegamento con i comuni limitrofi.

Questo progetto di finanza prevede la realizzazione di circa 1.700.000 euro di opere: realizzazione di una pista ciclabile lungo le strade di Campomarino Lido, una pista ciclabile che collegherà il centro del paese e il Lido, l’installazione di colonnine elettriche sia per promuovere il bike-sharing sia per promuovere la mobilità elettrica e la fornitura di alcune bici con la pedalata assistita. Le colonnine saranno installate sia a Campomarino Lido che in Centro.

Unitamente a queste opere verranno installati dei semafori intelligenti, a chiamata, per favorire gli attraversamenti pedonali sui siti sensibili quali edifici pubblici e scuole, in modo particolare; un autovelox fisso lungo la statale 16 per regolamentare la velocità dei mezzi; il Comando di Polizia municipale verrà dotato di sistemi di controllo della velocità (richiesto da numerose petizioni firmate da residenti e turisti) come autovelox mobili e software e hardware, e sarà fornito personale di supporto. Durante il periodo di gestione e di durata del progetto il soggetto proponente avrà in carico la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, segnaletica dei parcheggi nonché la manutenzione di tutti i percorsi della pista ciclabile».