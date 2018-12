«Dal 15 dicembre si può viaggiare sulle Frecce senza posto assegnato»

TERMOLI. "Da tempo la Federconsumatori denuncia l'insufficienza dell'offerta ferroviaria lungo la Direttrice Adriatica. Lo ha fatto anche in un recente convegno organizzato a Pescara il 30 novembre 2018.



L'insufficienza diventa particolarmente grave in occasione delle festività natalizie, pasquali e ferragostane.

Già dall'inizio di novembre era, infatti, impossibile prenotare un viaggio con una Freccia da Milano a Pescara per i giorni 20, 21, 22 e 23 dicembre : non c'erano più posti liberi ( situazione analoga subito dopo le feste da Pescara verso Milano).

Una grave menomazione al diritto alla mobilità per i cittadini adriatici e abruzzesi in particolare.

Eppure fino al 2014 l'offerta di posti lungo la Direttrice Adriatica era superiore. Era superiore perché era possibile consentire ad un massimo di 10 persone l'accesso ad ogni vettura, anche senza la certezza del posto a sedere.

Poi dal dal 1° novembre 2014 Trenitalia, recependo una raccomandazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie ( ANSF), ha deciso che non siano più ammessi viaggiatori in piedi sulle Frecce.

La Federconsumatori ha cercato in tutti modi di convincere la Dirigenza di Trenitalia che questa soluzione non era una conseguenza inevitabile della raccomandazione dell'Agenzia per la sicurezza. Inoltre, impedire ad un numero limitato di passeggeri l'accesso al treno anche senza la garanzia del posto a sedere, era dannoso non solo per i viaggiatori, ma anche per gli stessi interessi di Trenitalia.

Adesso, dopo quattro anni, anche il Management delle FS si è reso conto che stavano sbagliando: dal 15 dicembre 2018 è nuovamente possibile che un numero limitato di viaggiatori possa accedere sulle Frecce anche senza l'assegnazione del posto.

Questa soluzione consente a moltissimi cittadini prima esclusi dal viaggio, di poter utilizzare il treno anche lungo la Direttrice Adriatica; anche durante i periodi di festività.

Non sarà la soluzione definitiva per i problemi ferroviari lungo la linea adriatica, ma consentire a molti cittadini prima esclusi dai treni, la possibilità di viaggiare con le Frecce , ci sembra un miglioramento non del tutto trascurabile."

Federconsumatori Abruzzo, osservatorio sulla mobilità