Benvenuto dal sindaco Di Pardo al comandante di stazione Grande

PETACCIATO. Nel turnover tra i comandanti di stazione di Montenero di Bisaccia e Petacciato, a sostituire Antonio Corbillo in quest’ultima stazione è Alfonso Grande, luogotenente carica speciale, già comandante di diverse stazioni a notevole impegno operativo da molto tempo, oltre che Montenero di Bisaccia e in precedenza Santa Croce di Magliano, anche una stazione del circondario di Bari. Come avvenuto a Montenero di Bisaccia, anche a Petacciato c’è stato l’incontro tra il sindaco Roberto Di Pardo e il nuovo vertice locale dell’Arma dei Carabinieri, come ha riferito lo stesso primo cittadino, «Grande è arrivato da pochi giorni, è stato molto gentile al punto da anticiparmi, recandosi in visita presso la casa comunale il giorno stesso del suo insediamento. È stata l’occasione per presentargli tutti i dipendenti. Cominciamo insieme un percorso, già intrapreso, che sarà di grande collaborazione, a consolidare il già proficuo rapporto fra comune e Carabinieri. Questo momento di saluto ha rappresentato inoltre un’opportunità per un primo scambio di opinioni sulle esigenze del paese e sull’impegno che ciascuno, nel rispetto ovviamente dei rispettivi ruoli, intende profondere per garantire la sicurezza e la vivibilità del territorio. Saluto e ringrazio il comandante Antonio Corbilllo con il quale, in questo mio primo anno e mezzo da sindaco, si era instaurato un proficuo rapporto di collaborazione: a lui i migliori auguri per un buon lavoro nella vicina e confinante Montenero Di Bisaccia».