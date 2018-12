SAN MARTINO IN PENSILIS. Ha preso il via lo scorso fine settimana la quinta edizione dei Presepi nel Borgo a San Martino in Pensilis. Appuntamento il 22, 23, 29 e 30 dicembre 2018 e il 5 e 6 gennaio 2019 nel centro storico del paese.

Il programma, coordinato dal parroco, don Nicola Mattia, prevede inoltre il 29 dicembre alle 20.30 il concerto di Natale nella Chiesa madre a cura dei cori parrocchiali e la direzione di don Antonio Giannone.

Il 5 gennaio ci sarà una cena di beneficenza e il 6 gennaio, al termine della messa delle 11, l'arrivo dei Re Magi. Tutti sono invitati a partecipare. Gli eventi sono organizzati dalla Parrocchia San Pietro Apostolo con il patrocinio del Comune di San Martino in Pensilis.