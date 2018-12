TERMOLI. Sinergia tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Un’altra importante attività che va ad arricchire il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro che il liceo tecnologico Majorana propone, con l'obiettivo di preparare gli studenti al mondo del lavoro o universitario, attraverso l'acquisizione di esperienze e competenze tecniche. L'incontro, tenutosi nell'aula magna dell'Istituto di Termoli con l'ingegnere Massimiliano Mangone, Project Leader scuderia Ferrari, ha suscitato interesse e tantissima emozione negli studenti delle classi quinte. Momento entusiasmante di confronto tra il tecnico del Cavallino rampante e gli studenti che lo hanno incontrato sottoponendolo ad una serie di domande e curiosità.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Stefano Giuliani, grato di poter ospitare un ingegnere del Team Ferrari. Giornata altamente formativa per apprendere il know-how di uno dei protagonisti della gestione sportiva della scuderia Haas, cliente Ferrari. Tutti i particolari della sua carriera, il suo background formativo fino all'entrata nella prestigiosa casa automobilistica e nel reparto corse di Formula 1. Dopo il saluto di benvenuto, l'ingegnere elettronico Massimiliano Mangone, ha illustrato in maniera dettagliata la sua metodologia di lavoro costituita da progetti, sacrifici, viaggi per il mondo, un lavoro affascinante e ricco di soddisfazioni.