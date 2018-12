Natale da sfollati, un milione di euro per i 540 costretti a stare fuori casa

MONTECILFONE. Accreditati i fondi per il post sisma in Molise. Si tratta di due milioni di euro.

Sono trascorsi 4 mesi dalla scossa principale dello sciame sismico dell’agosto scorso, a Montecilfone la terra non trema più, ma i problemi non vengono risolti, anzi. Lo spopolamento è stata la conseguenza più logica e triste. Poste in un container e senza postamat, Comune e supermarket trasferiti, serbatoio chiuso e transennato, con le condotte danneggiate dalla pressione che non viene più mitigata dalla torretta dell’acqua e tanta, tanta demoralizzazione. Non sono pervenuti ancora i fondi della Protezione civile per la messa in sicurezza del patrimonio edilizio danneggiato.

Insomma, un quadro desolante, a cui si aggiungeva anche la problematica relativa all’autonoma sistemazione, come si evince da un post Facebook del sindaco di Montecilfone Franco Pallotta. «Nei giorni scorsi ho chiesto all’onorevole Antonio Federico di interessarsi presso la Protezione Civile Nazionale per accelerare l'erogazione dei fondi per poter procedere al pagamento delle autonome sistemazioni e delle spese affrontate nell'emergenza dai comuni.

Questo il messaggio che mi ha appena postato e che pubblico con piacere, ringraziandolo per l'attenzione: mi ha appena chiamato Borrelli. Mi ha detto che si è attivato in prima persona sulla cosa: entro giovedì sera il Dipartimento provvedeva a fare versamento alla Regione, ma nella tesoreria regionale arriveranno materialmente non prima di mercoledì. Starà poi alla Regione girarli celermente ai comuni. Seguiamo questi sviluppi».

Ebbene, nelle scorse ore c’è stato l’accredito dei 2 milioni di euro, di cui la metà è destinata a pagare l’autonoma sistemazione alle 540 persone che risultano sfollate a causa dei danni causati dal terremoto.

Ora toccherà ai sindaci mettere assieme le richieste e precisare il numero delle famiglie. Il primo contributo è semestrale, poi vi saranno ulteriori provvedimenti.

La ripartizione è così stabilita: 400 euro per persona singola, a salire per ogni unità in più nel nucleo familiare si aumenta progressivamente di 100 euro, per arrivare a 5 o più persone con un massimo di 900 euro.

Altre duecento euro sono sommabili nel caso di presenza nella famiglia di un over 65 disabile o un’altra persona con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.