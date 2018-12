TERMOLI. Il maltempo che ieri ha sferzato il litorale ha vanificato l’invito rivolto ai residenti del centro storico, che alle 18 avrebbero dovuto recarsi in sala consiliare per il primo degli incontri pubblici mirati a incontrare i cittadini dei vari quartieri di Termoli per spiegare loro quali saranno i cambiamenti del servizio e presentare le novità legate alla gestione della nuova ditta Rieco Sud.

In ogni caso, l’occasione è stata colta per intervistare il responsabile del piano di comunicazione della Rieco, Dario Buzzelli, che ha focalizzato l’attenzione sulle utenze domestiche del centro storico e del borgo vecchio. In sala consiliare presente anche l’assessore Filomena Florio, il dirigente Livio Mandrile e Ivana Cappella, front-woman all’Eco-sportello di largo Martiri delle Foibe.

Seguiranno gli incontri negli altri quartieri e gli incontri dedicati alle categorie che hanno particolari esigenze per lo smaltimento dei rifiuti come, ad esempio i ristoratori e i balneatori.