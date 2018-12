TERMOLI. «Benvenuti su Marte peccato che ci troviamo su Colle dalla Torre». Riprendendo la galassia della viabilità dissestata, ricordiamo i Crateri lunari sbattuti sui social dal portavoce pentastellato Nick Di Michele, il presidente del comitato di quartiere Termoli Nord, Marco Travaglini, espone tutti i disagi del quartiere residenziale.

«Stesso scenario di Marte dove si trovano crateri, non più buche. Dove c'è acqua dappertutto alle prime piogge, e dove vi sono residenti giunti ormai allo sfinimento, tanto da mettere le proprie abitazioni in vendita pur di andare via da questo scenario apocalittico.

Dove, nonostante le continue richieste alle amministrazioni comunali competenti di mettere per lo meno in sicurezza un tratto di strada comunale di circa 700 metri, situata in via Alessandro Manzoni (ribadisco chiediamo solo la messa in sicurezza non un'autostrada) a nulla è valso. Siamo costretti oltre che a pagare le dovute tasse che ci spettano anche a fare convenzione con le officine meccaniche per le continue riparazioni alle auto di proprietà. Il paradosso più incredibile è un altro.

Vi sono strade che privati a proprie spese si sono fatti carico di sistemare a regola d'arte come legge richiede e dove le autorità di competenza hanno fatti i dovuti sopralluoghi per il benestare, con la premessa che il Comune se ne sarebbe preso carico. Ma tutto ciò non è ancora avvenuto per assurdi cavilli burocratici. Con ciò chiedo per l’ennesima volta di cercare di fare qualcosa, per lo meno per mettere in sicurezza i cittadini. Questo prima che succeda l’irrimediabile».