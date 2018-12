Via delle Tamerici e via dei Pruni, al via i lavori

TERMOLI. Sono stati consegnati nella giornata di oggi, 18 dicembre 2018, i lavori per la riqualificazione di via delle Tamerici e via dei Pruni.

Si tratta di interventi di urbanizzazione come l’illuminazione, gli asfalti e i marciapiedi, mai eseguiti ai tempi della realizzazione del quartiere e tanto attesi dai residenti.

«Siamo soddisfatti che si possa iniziare l’opera di riqualificazione di queste due aree importanti per la nostra città – ha dichiarato il primo cittadino Angelo Sbrocca – dopo aver superato le innumerevoli difficoltà burocratiche finalmente anche via delle Tamerici e via dei Pruni potranno avere il decoro e la dignità che fino ad oggi è stata negata ai residenti».