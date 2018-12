TERMOLI. Tradizionale cerimonia per gli auguri natalizi in sala consiliare a Termoli.

A mezzogiorno, il vescovo Gianfranco De Luca ha portato il suo messaggio, dinanzi a tutti i dipendenti dell’ente, al sindaco Sbrocca, ai consiglieri e agli assessori, al presidente del Consiglio e c'era anche il coordinatore dell'ambito sociale di zona Russo.

Il presule ha riportato i dati del Censis che vede gli italiani come un popolo triste e arrabbiato e ha invitato tutti a non chiudersi in sé stessi e a diventare 'cadaveri' che non comunicano l'uno con l'altro.

Il sindaco ha spiegato che questa amministrazione è un po' quella dei record, perché giunta al quinto anno di mandato e senza mai cambiare nessun assessore in Giunta e questo dimostra compattezza e unità.

Ovviamente - ha aggiunto - questo grazie al lavoro di tutti i consiglieri, gli assessori e tutti i dipendenti del comune che sono al servizio dei cittadini prima ancora che dell'amministrazione.