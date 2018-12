TERMOLI. Rocco Cappella, detto Tommaso, è un uomo attaccatissimo a tutto ciò che riguarda la tradizione culturale termolese. È Presidente dell'Anmi (Associazione Nazionale Marinai d'Italia) e ciò che ha suscitato la nostra curiosità è il presepe natalizio creato da lui e posizionato in vetrina nella sua casa, realizzato principalmente con pezzetti di materiale trovato sulla battigia, frutto di ciò che il mare scarica a riva.

Egli, d'estate, facendosi delle lunghe e rilassanti passeggiate, trova e porta a casa qualsiasi suppellettile per farla essiccare al sole e averla poi pronta per l’assemblaggio in questo periodo dell’anno quando si cimenta nel costruire il presepe che oggi ci ha mostrato invitandoci a casa sua.

Un presepe davvero originale ma di questo, conoscendo il personaggio, non avevamo dubbi. Ricordiamo anche che Tommaso è uno dei padri fondatori, assieme all'architetto Salvatore Marinucci, dell'Associazione “Amici del Borgo Vecchio” i quali, tra le tante iniziative in favore del borgo antico termolese, sono anche sostenitori ed organizzatori della mostra dei “Presepi al Castello” che quest'anno raggiunge un traguardo importante, la 20° edizione.