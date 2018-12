Compiti durante le vacanze? Docenti molisani e abruzzesi rispondono al ministro Bussetti

MONTENERO DI BISACCIA. I compiti per le vacanze assegnati nelle scuole italiane sono troppi? Sono adeguati? O sono addirittura controproducenti? Il dilemma non è di certo nuovo, ma è stato riacceso nelle ultime settimane dopo che il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha dichiarato di voler emanare una circolare per indurre gli insegnanti a diminuire il carico di studio dei loro alunni durante le feste natalizie. La motivazione sarebbe quella di permettere a bambini e ragazzi di trascorrere più tempo con le proprie famiglie e dedicarsi ad altre attività ricreative.

La notizia, come era prevedibile, ha provocato reazioni contrastanti. Ad accogliere favorevolmente le parole di Bussetti e a servirsene per rilanciare un’annosa protesta sono soprattutto i genitori, che considerano i compiti a casa come un peso e uno stress, non solo per gli alunni ma per l’intera famiglia.

Dall’altro lato si schierano molti docenti i quali, pur concordando col principio, si sentono lesi nella libertà di insegnamento – che è sancita dalla Costituzione italiana – e trovano inaccettabile che un ministro entri nel merito del loro lavoro, compiendo una vera e propria “invasione di campo” (questa l’espressione di Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti).

Interrogati sulla questione, i docenti del territorio molisano e abruzzese hanno espresso un pensiero ambivalente che non si discosta molto dalla diatriba nazionale, in ogni caso impossibile da liquidare e tantomeno da risolvere in poche battute.

Alcuni ci provano, in modo neutrale e mantenendo inalterate le proprie idee. Da Cupello, una docente di italiano dichiara che «indipendentemente da Bussetti, io penso che sia giusto non esagerare con i compiti durante le vacanze, natalizie o estive che siano. È anche un periodo per ricaricarsi così da avere più energia dopo. Non posso dare una definizione precisa del quantitativo di compiti che assegno, se siano pochi o tanti, perché è relativa; mi comporto quasi come durante il regolare periodo di attività didattica.»

La professoressa Daniela Malandra, che insegna inglese presso le scuole medie di Gissi, si interroga sui pro e sui contro. «Sono in parte d’accordo, perché questi compiti vengono svolti per l’insegnante, perché devono essere svolti; è un dato di fatto che nei giorni di festa non c’è il giusto clima per mettersi a studiare come si dovrebbe e fare in modo che questi compiti servano a ciò per cui sono stati assegnati. Dall’altro lato, però, lasciare un ragazzo senza pensare allo studio e alla scuola per tutto questo tempo vuol dire ritrovarlo poi a gennaio quasi una ‘tabula rasa’ e poco propenso all’impegno, e quindi dover fare il doppio del lavoro al rientro.»

Quindi, come si fa? «Io ho cercato un compromesso: ho chiesto ai ragazzi di tenere un piccolo diario, in cui appuntare brevi pensieri o sensazioni, e di guardare qualche puntata di una serie animata. La proposta è stata accolta con grande entusiasmo. Così che, più che esercizi, siano lavori costruttivi e di svago, invece del classico compito sul libro di testo. In generale, comunque, la soluzione giusta si vede solo sul lungo periodo e non è univoca, cambia da alunno a alunno e da età a età.»

Su una linea analoga e ‘alternativa’ si pone anche Lucio Cassone, docente di italiano e latino al Liceo scientifico di Termoli. «Il mio punto di vista è: NO ai compiti per le vacanze, se queste ultime sono considerate un ‘tempo scuola supplementare’ per portarsi avanti col programma ministeriale o per concludere il lavoro iniziato in classe; SÌ ai compiti se le vacanze diventano un tempo ‘vuoto’ da poter riempire con letture appassionate, libere da questionari invadenti e resoconti asfissianti. Rientrare a scuola e raccontarsi le letture, darsi reciproci consigli sui titoli più accattivanti, è quello che io propongo ai miei studenti.»

Di tutt’altro avviso è Ersilia Casolino, insegnante di arte nelle scuole medie di Termoli: «Di compiti per le vacanze io non ne lascio. Per come la vedo, non sono di certo le vacanze a risolvere eventuali gap, e staccare completamente aiuta gli alunni a recuperare vigore e motivazione.»

Ad alcuni l’appello del ministro Bussetti non va proprio giù. Come alla professoressa di matematica Di Sciascio, dell’Itis di Vasto: «Si tratta dell’ennesima ingerenza sul lavoro dei docenti. Dimostra scarsa fiducia nella competenza e capacità di giudizio: personalmente non mi diverto mica ad assegnare esercizi, ma quantità e modalità vanno valutate volta per volta e caso per caso. Certo, sono d’accordo: le vacanze sono fatte tanto per gli insegnanti quanto per gli alunni ed è giusto non sovraccaricarli, ma non serviva che venisse a dircelo il ministro.»

Così Diana D’Aulerio, docente di storia e geografia alle scuole medie di Montenero: «È una diatriba che non appartiene al ministero, tantomeno a chi è fuori dalla scuola. Pensassero a dare risorse alla scuola e a mettere gli insegnanti in condizione di lavorare al meglio. In ultima analisi, se ognuno pensasse a far bene il proprio lavoro senza voler giudicare superficialmente quello degli altri, ritengo che tutto funzionerebbe molto meglio.»

E per quanto riguarda lo studio a casa? «Penso che l'apprendimento debba avvenire a scuola, mentre, in assenza di tempo pieno o prolungato, sia necessario esercitarsi a casa. Io propongo una riflessione e un ‘allenamento’ e la famiglia può prendere le decisioni che ritiene opportune... Poi si fa la verifica e può anche accadere che chi studia meno la faccia meglio di chi fa più compiti. Ma in realtà non accade. Aggiungo inoltre che se il ragazzo non si abitua a stare da solo col libro di testo, a concentrarsi per comprendere e per imparare a esprimersi, non potrà affrontare eventuali studi universitari. È antidemocratico esprimersi contro i compiti a casa.»

C’è anche chi preferisce glissare con ironia. È il caso del professor Di Stefano, docente di matematica e scienze a Mafalda e Palata: «Ho avuto modo di farmi un’idea del nuovo ministro, specie attraverso i media. Vedendo poi solo il titolo dell’appello in questione l’ho del tutto ignorato: ritengo che non meriti nemmeno di essere letto, perché insomma… Ma di che stiamo parlando?!»

Compiti o meno, le vacanze natalizie sono alle porte e della suddetta circolare finora non c’è traccia. Se il ministro abbia fatto un passo indietro o se intenderà proseguire in questa direzione non è dato sapere; il dibattito in merito resterà senza dubbio aperto ancora a lungo e con ogni probabilità, come per la maggior parte degli argomenti che dividono l’opinione pubblica, “la virtù sta nel mezzo”. E così anche il Natale.