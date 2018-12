Promesse e disillusioni, il Natale pop dei molisani

LARINO. Il Natale è soprattutto un periodo di attesa in cui convivono emozioni diverse. Ma quando, dalle aspettative, si passa al vissuto (e magari si medita sulla qualità della vita locale), le cose possono presentarsi sotto un’ottica negativa ed il 'Christmas effect' finisce con il rivelarsi meno allegro. Ciò accade soprattutto quando il “male” venga indotto dai comportamenti pubblici degli Amministratori dei nostri Comuni, delle nostre Province e della nostra Regione e quando la presa d’atto delle loro mancate promesse generi rabbia, un sentimento che è ben lontano dal clima di bontà natalizio. Ecco perché, almeno metaforicamente, è possibile dire che - in Molise - sia un po’ meno Natale che altrove. Gli impegni non mantenuti innescano una spirale di malessere difficilmente superabile. Non è più possibile supportare (e sopportare) Esecutivi che fanno riemergere continuamente, nell’intimo del cittadino-elettore, certe abituali (desolanti) frustrazioni. Non si dovrebbe mai essere portati a sentire che sta venendo meno qualcosa che pure avevamo acquisito come un punto fondante del nostro esistere.



Cantare, diceva S Agostino, è come pregare due volte; prima con la testa e poi con il cuore, infine con la pancia ed ancora con la gola. I primi inni, che celebrano la Natività, risalgono ai Padri della Chiesa. Di seguito i rituali natalizi si mescolano agli usi ed ai costumi della gente comune. I canti più famosi nascono con la modernità, mano a mano che il Natale esce dalle Chiese per mescolarsi alla vita quotidiana. Tra i più conosciuti c'è l’Adeste fideles' (1740). Ma il più famoso rimane 'Tu scendi dalle stelle' (1754) di S. Alfonso M. dei Liguori. Originariamente il titolo era 'Quanno nascette Ninno' che, fino alla metà del '900, faceva da colonna sonora ad un grande rito comunitario. Di quest'armonia perduta, ci ha lasciato una eco Eduardo De Filippo ('Natale in casa Cupiello') quando il capo-famiglia (come era d'uso nelle vecchie processioni private dei quartieri di una volta) guida il corteo domestico da sua moglie, per portarle una borsa in regalo; e, tutti abbigliati da Re Magi, cantano, mentre intorno a loro scoppia la tragedia familiare:"Tu scendi dalle stelle, o mia Concetta e ie t'agge purtata 'sta burzetta". Con ferocia lucidissima Eduardo fa affiorare la magia, talora sarcastica, di questa festività. La stessa che fa capolino - tra fiocchi di neve e palle colorate - in canzoni come "White Christmas".

Naturalmente non c'è da citare solo il commediografo napoletano. A cantare il Natale c'è un 'parterre de roi’ perché, oltre a 'Stille Nacht' e ad 'Astro del ciel' (che quest'anno compie due secoli), c'è 'White Christmas' e 'Jingle bells'. In fondo, anche nel più consumistico e mercificato dei nostri Natali, riecheggia questo unìsono del Creato che ha un bisogno assoluto della musica per esprimere fino in fondo il suo messaggio. Ed una festa senza canti sarebbe una come un'altra, una sorta di 'qui pro quo' del calendario. Ecco perché la Natività si riconosce da questa colonna sonora in cui luce e suono vanno a braccetto perché le note sono le luminarie dell’anima e le intermittenze del cuore. Le sette sorelle rendono popolare la nascita del Dio e traducono l’astrattezza del dogma in parole ed in musica orecchiabili, in ‘rèfrain’ ripetuti generazione dopo generazione.

Ed è così che questi canti diventano la versione ‘pop’ delle Scritture, una sorta di ‘Vangelo’ vernacolare, strettamente legati alla tradizione che fa della nascita di Cristo una festa di popolo. La differenza è una sola. Nell’Italia di una volta, ad esibirsi. erano i veri pastori e gli zampognari; quelli che scendevano negli abitati, piccoli e grandi, dagli Appennini e dalle Alpi. Rievocavano la buona novella tramite strumenti rudimentali e primitivi ricavati dallo stomaco della pecora, quasi a volere esprimere – in parole povere – la familiarità dell’umano e dell’animale; in pratica la fratellanza universale che rappresenta il fondo teologico del Natale. Oggi le vere zampogna e ciaramella non ci sono più ed i Re Magi sono diventati Re Mogi.

Claudio de Luca