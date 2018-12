TERMOLI. Mal comune mezzo gaudio si direbbe. Ma sull’igiene urbana e sull’inciviltà non si fanno sconti e anche la cittadinanza comincia a prenderne coscienza, come chi ci ha segnalato questa situazione: «Servizio di nettezza urbana assente da mesi e parcheggi selvaggi. Si segnala che in via Di Francia e strade limitrofe, da ben 2 mesi non viene effettuato il servizio di spazzamento, nonostante le macchine vengono spostate con puntualità svizzera per consentire un’adeguata pulizia. La stessa zona, ogni martedì e sabato mattina, è assediata da uno sfrontato parcheggio selvaggio, con ostruzione di accessi a garage ed abitazioni. Forse i dovuti e costanti controlli, con relative e ripetute sanzioni, potrebbero ridestare l’educazione di irreversibili indisciplinati».