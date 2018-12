Palazzo Vernucci, 300mila euro per metterlo in sicurezza

GUGLIONESI. A distanza di quattro mesi dal sisma che ha colpito il basso Molise, finalmente arrivano le risposte per il “Palazzo Vernucci” di Guglionesi. Da più di un anno, ormai, i proprietari hanno ricevuto l'ordinanza di sgombero, vista la pericolosità dell'immobile.

Pericolosità che si è accentuata, appunto, con il terremoto dello scorso agosto e che, ha visto implicati anche i residenti degli immobili circostanti. Dopo mesi di dubbi sulla messa in sicurezza o sull’abbattimento dello stabile, l'amministrazione Bellotti ha trovato la soluzione al “problema”. La decisione è quella di mettere in sicurezza l'edificio, grazie ai fondi che il Governo ha finanziato con lo stato di emergenza. La spesa prevista è di circa 300 mila euro e i lavori, secondo l'amministrazione Bellotto, dureranno circa due mesi. Per la primavera prossima le 40 famiglie evacuate durante il sisma, potranno finalmente tornare nelle loro abitazioni.

La perizia di Pietro Monaco, docente di “tecniche delle costruzioni” nell'ateneo di Bari, ha accertato che la rotazione del palazzo aveva creato un dislivello di 15 centimetri. La soluzione di messa in sicurezza è emersa in un incontro tra il sindaco Bellotti, il responsabile della protezione civile Giarrusso e i proprietari delle abitazioni del palazzo.