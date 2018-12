Torna anche quest'anno la cena di solidarietà al carcere di Larino

LARINO. In data 21 dicembre alle ore 19.30 si svolgerà presso l’Istituto Penitenziario di Larino la cena legata al Santo Natale. Un appuntamento unico che vede detenuti e chef della Scuola Alberghiera presenti all’interno, lavorare fianco a fianco per regalare agli ospiti una serata dalla fortissima valenza sociale.

Giunta alla sesta edizione, la cena ha riscosso tra la collettività esterna un successo crescente dimostrato dalle richieste di partecipazione in continuo aumento. Si rinnova, dunque, la possibilità di una esperienza irripetibile per i visitatori, ma anche un modello vissuto con grandissimo coinvolgimento da parte dei detenuti, che grazie al percorso formativo in sala e cucina vanno acquisendo un bagaglio professionale che potrà aiutarli in occasioni lavorative una volta terminata la pena. Da cinque anni la manifestazione ha una marcia in più, data dall’avvio nell’ Istituto di un percorso scolastico dell’Istituto Agrario, che consente l’utilizzo di verdure coltivate negli orti e nella serra interna.