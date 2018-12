TERMOLI. Mai così movimentato quanto a cantieri il centro storico di Termoli. Chissà se davvero sarà un prologo indiretto e per nulla afferente a quando potremmo vivere con gli scavi del Tunnel.

Al di là di questo, è indubbio che per un diabolico combinato disposto, nei giorni pre-natalizi, la viabilità dalla Madonnina al porto e verso la stazione sia davvero caotica.

Stamani ultimi ritocchi alla strada in via Dante, prossima all'apertura e c'è via Aubry ancora chiusa dopo una settimana per l'intervento di riparazione della condotta fognaria. Via Duca degli Abruzzi altro snodo operaio, sempre per il finissage della nuova circolazione, che pedonalizzerà Corso Umberto.

Speriamo che entro in fine settimana tutto sarà in ordine.