TERMOLI. Tempi duri per chi non ottempera alle direttive delle leggi in fatto assicurazioni e revisioni auto: da circa un mese gli agenti della Polizia Municipale stanno effettuando su strada dei controlli a tappeto in varie zone della città, tramite una strumentazione che si chiama "Street Control". In cosa consiste? Gli agenti passano lungo una via dove ci sono auto in sosta, e tramite questa "scatoletta" che vedete in foto vengono passate in rassegna tutte le targhe, ed in tempo reale e si viene a conoscenza se il proprietario è in regola con gli obblighi in fatto di assicurazione e revisione, ma ciò vale anche per i divieti di sosta: se è tutto in regola sul tablet accanto al numero di targa esaminato escono due diciture di colore verde, se manca una delle due situazioni succitate compare una scritta in rosso: a quel punto gli agenti fanno un ulteriore controllo, una volta accertata l'infrazione procedono in ultima fase a chiamare il carro attrezzi per la rimozione e sequestro amministrativo del mezzo, fin quando il proprietario non si mette in regola.

Una volta rimossa l'auto, viene fatta comunicazione ai Carabinieri per fare in modo che il proprietario possa sapere dove recarsi per ritrovare la sua auto. Questo controllo, inoltre, permette di sapere se tra le auto esaminate dallo Street Control ce ne sia qualcuna con denuncia di furto; insomma, un motivo in.più questo per prestare attenzione alle date dei controlli da fare per legge.