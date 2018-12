Non c'è più il contenitore del secco residuo all'eco-centro, ecco come fare

TERMOLI. Dall’avvento della Rieco Sud abbiamo ricevuto alcune segnalazioni riguardo una modifica avvenuta all’eco-centro di via Arti e Mestieri.

E’ stato rimosso il contenitore del secco residuo e in diversi ora dimostrano di non sapere come smaltire diverse tipologie di rifiuti.

Abbiamo chiesto lumi all’eco-sportello e ci è pervenuta questa risposta da parte della dottoressa Ivana Cappella.

“Il regolamento nazionale degli eco-centri non prevede il conferimento del secco residuo, per cui si possono portare unicamente rifiuti separati, destinati al recupero. Il bustone nero dell'indifferenziato, per intenderci, va smaltito tramite raccolta domiciliare, secondo calendario di riferimento. Dato che il nuovo calendario, in vigore dal primo gennaio 2019, prevede un solo giorno di raccolta del secco residuo, mi sento di consigliare a tutti i cittadini termolesi di ridurre al minimo l'indifferenziato, poiché di norma non verrà ritirato il rifiuto eccedente la quantità massima prevista, per intenderci quello che giace all'esterno del contenitore.

Detto questo, a tutti noi non rimane altro che fare un piccolo sforzo mentale per differenziare di più e meglio!”