Diabete, monitoraggio della glicemia nei centri anziani di Termoli

TERMOLI. Una novità importante riguarda i centri anziani del Comune di Termoli: é stato introdotto un sistema di monitoraggio del diabete. Nei giorni dal 17 al 20 dicembre sono stati effettuati quattro appuntamenti di screening gratuito della glicemia presso i centri sociali anziani del Comune. Si è iniziato con il centro sociale di Santa Maria degli Angeli e poi i monitoraggi sono stati fatti nei centri di via Cina, via Sannitica e via Tevere. Il prelievo del sangue è stato eseguito gratuitamente dal personale medico e infermieristico del Centro di Diabetologia dell’Ospedale di Termoli. Il tutto è stato possibile grazie alla sensibilità e attenzione dell’Asrem.