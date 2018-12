Ponte dello Sceriffo, la prefettura esorta Provincia e Regione a intervenire

LARINO. Il viceprefetto Pigliacelli ha risposto ai sindaci interessati dalla viabilità sul cosiddetto Ponte dello Sceriffo e ha interessato sia la Regione Molise che la Provincia di Campobasso. Casus belli la SP 80, nella direttrice Palata-Larino. «I sindaci si sono qui rivolti per segnalare alcune criticità dovute alle misure di limitazione di carico per i veicoli che transitano sul viadotto di collegamento della SP 80 alla SS 647, adottate a seguito degli eventi sismici del 14 e 16 agosto scorso.

Nell'occasione, sono stati rappresentati i disagi che subiscono i cittadini pendolari, i quali quotidianamente devono spostarsi dai comuni dell'area circostante il viadotto in questione il capoluogo e anche in direzione della costa. Inoltre, sono stati evidenziate situazioni di potenziale pericolo per gli utenti del servizio pubblico di trasporto in prossimità delle fermate degli autobus. Al riguardo, in considerazione dei paventati rischi su esposti, si chiede di voler aderire alla richiesta formulata dai Sindaci interessati, al fine di addivenire alla risoluzione della problematica segnalata. Si ringrazia e si resta in attesa di conoscere le determinazioni adottate».