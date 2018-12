PORTOCANNONE. i “Sound zero” , unica band Molisana, hanno staccato il biglietto per la finalissima di Sanremo rock e suoneranno nel prestigioso “Teatro Ariston” . La rock band molisana, nata a Portocannone nel 2015 e composta da Gioacchino Occhionero (voce) Dino Petrucci (batteria) Rodrigo Galasso (basso) Mattia Fratangelo (chitarra) e Simone Pipoli (chitarra), si è esibita a Celano per le selezioni nazionali Molise/Abruzzo con due loro brani inediti “Piece of me” e “It’salright” piazzandosi nei 3 posti che garantivano la finale di Giugno.

Brani che hanno convinto la giuria, tra cui il famoso chitarrista Ricky Portera, dando quindi la possibilità di rappresentare il Molise in Finale. Ricordiamo che la manifestazione “Sanremo rock” nasce nei primi anni 80 ed è il festival rock/trendy più ambito d’ Italia: è il contest che ha dato luce a numerosi big del panorama musicale italiano. Dal suo palco sono passati, fra i tanti, Ligabue, Carmen Consoli, Litfiba, i Bluvertigo, i CCCP, i Tazenda , Edoardo Bennato, solo per citarne alcuni. Un risultato straordinario per i cinque musicisti molisani che in questi giorni stanno lavorando al loro primo video musicale e soprattutto al loro primo album.