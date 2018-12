«V' pur' annanz', ch' jje t' vengh' appriss'!»

TERMOLI. Immediata la contro-replica del professor Angelo De Gregorio, che sulla singolar tenzone delle ancora spostate da viale Trieste a Corso Umberto contrappunta quanto riferito dall’amministrazione comunale, firmandosi semplicemente come cittadino.

«Apprendo or ora di quella che vuole essere la risposta in ordine alla vicenda dell'asportazione delle ancore dalla vecchia sede dell'Istituto Nautico e alla denuncia presentata da chi scrive.

Se non fosse che si continua ad emettere una cortina fumogena per offuscare la mente dell'opinione pubblica che invece ha diritto ad un'informazione corretta – ad esempio c'è stato pure chi si è spinto a dire che le ancore non sono di proprietà dell'Istituto senza avere alcuna conoscenza dei fatti ed oltretutto non appartenendo alla scuola - non controreplicherei nemmeno.

Ma vediamo! Cosa smentiscono? Io ho fatto le scuole piccole e sono anche un po' duro di comprendonio (come si diceva una volta), lo ammetto, ma, senza ricorrere ad un giureconsulto, mi pare che le argomentazioni in sostanza sono:

1 - L'immobile e le pertinenze sono di proprietà del Comune. Avete per caso letto che io abbia affermato il contrario? Sono stato io il primo a ripercorrere, sia pure brevemente, le vicende dell'Istituto Nautico, vissute da protagonista. Essere proprietario dell'immobile e aree di pertinenza non significa però essere proprietario di ciò che appartiene alla scuola!

2 - Nessuno contesta all'Amministrazione il diritto all'alienazione della struttura e delle aree di pertinenza. Ha letto questo come mia affermazione? Forse si confonde con qualche articolo di stampa apparso nei giorni scorsi.

3- L'Amministrazione Comunale è rientrata in possesso della struttura nell'ottobre 2013 a seguito di delibera della Provincia di Campobasso in decadenza della Convenzione in quanto struttura non più adibita a scuola. Questo io ho scritto!

4 - A seguito del trasferimento, l'Istituto, con aiuto in parte dell'Ente provinciale, ha portato via quanto poteva e quanto gli spazi ora a disposizione consentivano. Ed anche alle Amministrazioni Comunali succedutesi è stato chiesto più volte di intervenire per aiutare la scuola a completare il trasferimento di altri laboratori, attrezzature, arredi, biblioteca. Vuole forse negare di sapere che all'interno della struttura vi è ancora tanto di proprietà dell'Istituto Nautico? O vuole anche negare che, pochi anni fa, ad una richiesta di accesso da parte della Provincia per provvedere ad un parziale trasferimento di beni, non fu data autorizzazione e che questa fu dalla Provincia sollecitata, e finalmente ottenuta, nel mentre i funzionari dell'Ente e la ditta incaricata erano già nei pressi della scuola?

O forse vuole sostenere che l'Amministrazione è divenuta proprietaria anche dei beni dell'Istituto ancora lì giacenti? Se così fosse, lo dica chiaramente! E se ne assumerà anche la responsabilità morale nei confronti della cittadinanza. Questa credo proprio che non tollererà un ulteriore atto di arroganza e prevaricazione!

5 - Certo che le ancore rappresentano la marittimità! A me lo dice? Ma lo sa quale è il mio mestiere? Ma non quelle! Quelle sono di proprietà dell'Istituto Tecnico Nautico "Tiberio"! L'Amministrazione ne comprasse altre (i cantieri di demolizione navale ne possono fornire di svariati modelli: dell'Ammiragliato, Hall, Danforth… forse trovereste anche antiche ancore romane!).

6 - L'Amministrazione ha preso questa iniziativa per abbellire la città. E' come dire che si vuole abbellire la propria abitazione andando a prelevare un bel quadro a casa di un altro senza chiedere il permesso al proprietario. Dotta argomentazione giuridica, se non fosse risibile!

7 - L'Amministrazione intende ora contattare la dirigenza scolastica per dirimere la questione. E' questa una evidente ammissione dell'indebita ed arbitraria appropriazione. In realtà non fa altro che confermare quanto denunciato e cioè che l'Amministrazione Comunale non può vantare alcun titolo di proprietà sulle ancore.

Perché non ci avete pensato prima? Forse perché speravate di potervi permettere tutto? Che la cosa non sarebbe interessata ad alcuno, che nessuno avrebbe reagito? Chissà, se lo aveste chiesto, forse avreste potuto sperare in un atto di magnanimità!

8 - L'Amministrazione tutelerà in ogni sede la propria immagine. Bene, l'Amministrazione ha solo l'immagine da salvaguardare, in verità alquanto appannata anche per ben altre vicende! Io, come cittadino, ed il Nautico come Istituzione pubblica proprietaria del bene, un diritto leso!

Insomma, a me paiono toppe più scalcinate dei buchi che si voleva coprire. Intanto sarà la Procura, mi auguro celermente, ad esprimersi. A me, come cittadino, non è legalmente consentito di andare oltre ciò che ho promosso. Le ancore, simbolo prima di tutto della Marina, sia Militare che Mercantile, e della nostra Scuola, tanto poco considerata da questa come dalle precedenti Amministrazioni, non vanno certo restituite a me; dovrà essere l'Istituzione Scolastica a richiederne la restituzione ... e lo farà!

Chiudo con un vecchio detto che, pur essendo io termolese da' jervelell' di' scujje, forse non scriverò nella corretta grafia dialettale e di ciò chiedo venia ai dotti cultori concittadini: V' PUR' ANNANZ', CH' JJE T' VENGH' APPRISS'!

Con immutata disistima».