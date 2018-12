«Stop alle barriere, la città è di tutti»: pronti fischietti e pentole?

TERMOLI. Che accadrà oggi pomeriggio nel centro di Termoli? L’amministrazione comunale tira dritta per la propria strada, via Dante, e nonostante gli inviti dei commercianti a rinviare la pedonalizzazione del tratto iniziale di corso Umberto (partendo dalla stazione ferroviaria), reiterati anche dalla minoranza consiliare, ha confermato di voler procedere alla rivoluzione della viabilità.

Un atto di coraggio, visto il fronte dissenziente crescente alimentato dagli esercenti, che vedono a rischio caos parcheggi e circolazione con la nuova isola pedonale uno dei periodi più floridi dell’anno.

Coraggio che di contro viene interpretato come atto di arroganza da parte di chi questa soluzione non la digerisce.

Vedremo, chi avrà avuto ragione solo dopo che questa innovazione nella mobilità urbana andrà a regime, specie quando riapriranno le scuole, oggi pomeriggio si entra nelle vacanze invernali.

Pentole e fischietti ci saranno davvero? Come hanno motivato e sollecitato i commercianti nella loro presa di posizione, mentre l’amministrazione vuole che la pedonalizzazione, che si aggancia a quella del Corso nazionale di 4 anni fa, divenga addirittura una festa collettiva e in questo senso invita a viverla.

Anche su questo saremo a vedere e intanto in via Dante compare il primo sintomo di una protesta, con lo striscione che inneggia contro le barriere, che un gioco del destino trasforma in ancore.