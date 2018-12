TERMOLI. Come previsto, alle 14.30 in punto, forse anche qualche minuto prima, alla presenza della Polizia municipale e dei dipendenti del settore Lavori pubblici del Comune di Termoli, è stato aperto il collegamento viario tra via Dante e la stazione ferroviaria.

Una strada che diviene a doppio senso e che causa anche la pedonalizzazione di Corso Umberto.

Scorrendo con lo sguardo nelle varie direzioni, specie nella discesa che porta nel cuore dello scalo ferroviario, alcune macchine avevano un passo incerto, non sapendo se dirigersi in piazza Bega, in via Mario Pagano oppure proseguire dritto e scoprire il by-pass viario.

Stessa situazione da chi proveniva da via Duca degli Abruzzi in piazza Garibaldi.

Uno degli snodi dove occorre maggior cautela è l’incrocio alla Madonnina, tra via Abruzzi, via Dante, Corso Nazionale e via Cesare Battisti.

Comunque tutto è work in progress.