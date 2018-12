Tunnel, «Il Tar Molise vuole vederci chiaro e subito»

TERMOLI. A bocce ferme, dopo il rinvio all'udienza di merito del 20 marzo 2019, Il Comitato “No tunnel” e il Consigliere di minoranza M5S Nicolino Di Michele, assistiti dagli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini, Silvio Di Lalla e con la collaborazione del dottor Giuseppe Fabbiano, hanno impugnato ogni atto della procedura rilevando gravi vizi di legittimità compresa la mancata sottoposizione della procedura all’obbligatoria valutazione ambientale strategica (Vas) e alla valutazione d’impatto ambientale (Via). Valutazioni ritenute necessarie dalla legge, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa la cui violazione, qualora accertata, darebbe luogo a vizi e nullità insanabili.



«Il Tar Molise, all’esito dell’udienza del 19.12.2018, visti i vizi denunciati, vista la richiesta di provvedimenti urgenti e ritenuto che l’urgenza e’ garantita da una udienza di merito a breve, ha deciso di rinviare per la decisione finale del ricorso ad una udienza straordinaria fissandola per il 20 marzo 2019, per affrontare il merito dell’intera vicenda.

I ricorrenti e gli avvocati difensori esprimono soddisfazione per il provvedimento e fiducia nei Giudici affinché pongano fine ad una procedura ritenuta illegittima che, peraltro, non è stata sottoposta a referendum consultivo dei cittadini di Termoli.