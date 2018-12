TERMOLI. Non c'è stato alcun taglio del nastro, poiché questa è la direttiva del sindaco sull'apertura delle nuove opere pubbliche realizzate.

Con l'apertura della nuova viabilità, l'unico momento di sintesi, quello avvenuto alla Madonnina, con l'attivazione della nuova fontana tricolore, compiuta dallo stesso sindaco Sbrocca, attorniato da assessori, consiglieri e amici del centrosinistra che governa la città adriatica.

Il messaggio del primo cittadino, diffuso in diretta Facebook su Termolionline, evidenzia la scelta compiuta per rimodulare la mobilità urbana in centro.